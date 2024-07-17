У Франції перед Олімпіадою затримали неонациста, що погрожував атакувати факелоносців

У Франції затримали 20-річного неонациста, який, як вважають, планував насильницькі дії під час Олімпійських ігор у Парижі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Чоловіка затримали 17 липня у його будинку в Кольмарі, що у департаменті Верхній Рейн. Його взяли під варту за розпорядженням антитерористичного управління поліції.

За даними телеканалу, ельзасець погрожував напасти на факелоносців, у тому числі на трансгендерну особу, та висловлював погрози на адресу народних обранців у телеграм-каналі під назвою "Французька арійська дивізія".

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Його псевдонім у мережі, Panzer, перегукується з танками, які використовувала німецька армія під час Другої світової війни. У його будинку знайшли неонацистську літературу та предмети.

Французькі антитерористичні служби особливо стежать за екстремістськими рухами, які становлять загрозу Олімпійським іграм у Парижі, що пройдуть з 26 липня по 11 серпня.

На час проведення ігор у столиці Франції очікують близько 10 мільйонів відвідувачів і 10 тисяч спортсменів.

На початку липня французька поліція провела кілька арештів у зв'язку з терористичними погрозами на адресу майбутніх Олімпійських ігор в Парижі.

У Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.