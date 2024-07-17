В Италии начали расследование против Armani и Dior за возможную эксплуатацию работников

Итальянское антимонопольное ведомство начало расследование против Armani Group и Dior Group в связи с вероятной эксплуатацией рабочих производителями роскошной одежды и других модных товаров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольный орган заявил, что подозревает компании в "возможном незаконном поведении при продвижении и продаже предметов одежды и аксессуаров, что нарушает положения Кодекса о защите прав потребителей".

"В обоих случаях компании, возможно, сделали ложные заявления о своей этике и социальной ответственности, в частности, относительно условий труда и соблюдения законодательства их поставщиками", – говорится в сообщении.

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Кроме того, компании отмечали свое мастерство и качество, однако, по данным ведомства, для изготовления определенных изделий и аксессуаров компании якобы использовали материалы из мастерских и фабрик, где работали работники, которые получали неадекватную заработную плату.

"Кроме того, такие работники работали сверх установленной законом продолжительности рабочего времени и в ненадлежащих условиях охраны здоровья и безопасности, что противоречит уровню совершенства производства, которым гордятся компании", – заявило ведомство.

Напомним, в июне в Италии судно, которое должно было принять полицию для саммита G7, арестовали из-за плохих санитарных условий.

А ранее экс-главу МИД Италии времен Берлускони осудили за махинации с продажей квартиры в Монте-Карло.