WP: Лідери демократів у Конгресі сказали Байдену, що його балотування шкодить партії

Лідери демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс та у Сенаті Чак Шумер під час приватних зустрічей з президентом Джо Байденом заявили, що його балотування ставить під загрозу здатність партії контролювати обидві палати Конгресу в наступному році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Washington Post з посиланням на чотири поінформовані джерела.

За словами джерел, під час зустрічей Джеффріс і Шумер обговорили занепокоєння однопартійців щодо того, що через Байдена вони можуть не отримати більшості на виборах у Конгрес, і це дозволить республіканцям набагато легше ухвалювати свої закони.

Неназваний співрозмовник WP, близький до президента США, заявив WP, що в розмові тет-а-тет прямо сказав йому, що він повинен зняти свою кандидатуру, бо це єдиний спосіб зберегти його спадщину та врятувати країну від ще одного терміну Дональда Трампа.

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За словами джерела, Байден відповів, що категорично не згоден з цією думкою і що він є найкращим кандидатом для перемоги над республіканським опонентом.

За словами речника Білого дому Ендрю Бейтса, Байден сказав Шумеру та Джеффрісу під час їхніх приватних зустрічей, що не зійде з президентських перегонів.

У Сенаті демократи мають більшість 51-49, але сенатор Джо Манчін, який нещодавно став незалежним, не прагне переобрання, а це означає, що Республіканська партія майже напевно поверне собі його місце, зазначає The Washington Post.

Навіть якщо демократи отримають всі інші місця, за які вестиметься боротьба, результат буде 50 на 50, а отже Сенат контролюватиме та партія, яка отримає Білий дім, оскільки віцепрезидент має право вирішального голосу в цій палаті.

У матеріалі йдеться, що приватні попередження Джеффріса й Шумера є яскравим сигналом від лідерів Демократичної партії та відображають похмурі настрої серед багатьох демократів після виступу Байдена на дебатах з Трампом.

Останніми днями законодавці-демократи та навіть провідні стратеги, які працюють над переобранням Байдена, дедалі більше занепокоєні тим, що президент не має повного уявлення про стан перегонів, вказує видання.

Зокрема, вони стурбовані тим, що він не зустрічався з соціологами своєї кампанії, а натомість значною мірою покладається на поради вузького кола давніх помічників, стверджує The Washington Post.

Напередодні повідомляли, що майже дві третини демократів вважають, що президент США Джо Байден повинен вийти з президентських перегонів і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.

А свіжа закрита соціологія Демпартії засвідчила, що альтернативні кандидати в президенти від демократів мають кращі рейтинги, ніж президент Байден, серед виборців у семи ключових штатах.

Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN.

Байден допустив можливе зняття з президентських виборів хіба що за станом здоров’я.