В Афінах для туристів закрили усі археологічні пам'ятки через спеку

У столиці Греції Афінах у четвер обмежили допуск туристів до усіх археологічних пам'яток у найспекотніші години.

Як пише "Європейська правда", про це заявило Міністерство культури Греції, повідомляє Ekathimerini.

Очікують, що спека в країні триватиме щонайменше до понеділка, а в четвер температура сягатиме 43 градусів за Цельсієм.

"Усі археологічні об'єкти (в Афінах. – Ред.) будуть закриті з полудня до 17:00 через прогнозовану високу температуру", – зазначає відомство.

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Це вже 11-й день поспіль екстремальної спеки в деяких регіонах Греції.

Метеорологи повідомляють, що високі температури з гарячими повітряними масами прийшли з Африки.

У середу Греція обмежила допуск туристів до туристичного об'єкта Акрополь з полудня до 17:00 через екстремальну спеку.

Напередодні уряд Греції наказав деяким компаніям не дозволяти своїм працівникам виконувати окремі роботи на відкритому повітрі в післяобідній час через спеку, від якої потерпає країна.

З червня у Греції неодноразово спостерігалися випадки, коли високі температури порушували повсякденну діяльність, а після найтеплішої за всю історію спостережень зими, яку вчені пов'язують з глобальною зміною клімату, спалахнули сотні лісових пожеж.