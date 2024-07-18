Парламент Албании призвал Грецию отменить закон об объявлении войны

Албанские депутаты в четверг единогласно поддержали предложение, призывающее Грецию отменить закон 84-летней давности об объявлении состояния войны с Албанией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Декларация просит правительство Албании "приложить все усилия вместе с правительством Греции для отмены закона о войне... и правовых последствий, вытекающих из этого закона".

Представляя декларацию в парламенте, председатель Партии за справедливость, интеграцию и единство Албании Шпетим Идризи назвал закон о войне "историческим абсурдом".

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Албания и Греция в 2016 году договорились прекратить формальное состояние войны, которое существует между ними со времен Второй мировой войны, но никаких значительных шагов в этом направлении сделано не было.

Во время визита в Албанию в 2020 году тогдашний министр иностранных дел Греции Никос Дендиас назвал закон о войне "анахронизмом" и выразил надежду, что стороны "решат этот вопрос".

Греция приняла закон об объявлении состояния войны между двумя государствами после того, как итальянские оккупационные войска в Албании напали на Грецию в октябре 1940 года. Греческий парламент до сих пор не отменил его, несмотря на то, что две страны подписали договор о дружбе в начале 1990-х годов.

Несколько лет назад Албания и Греция начали сотрудничать по ряду двусторонних вопросов, но все изменилось, когда Фреди Беллери, этнический грек, избранный мэром города Химара в Албании, был арестован в мае 2023 года и осужден за подкуп избирателей в июле 2024 года.

На последних выборах в Европейский парламент Беллери получил около 237 925 голосов в Греции. Он занял четвертое место в списке кандидатов "Новой демократии", греческой правящей партии. Дирекция тюрем Албании позволила ему принять присягу депутата Европарламента в Страсбурге на этой неделе.