Албанія дозволила ув'язненому ексмеру грецької меншини відвідати Європарламент

Тюремний департамент Албанії надав п'ятиденну відпустку ексмеру етнічної грецької меншини Фреді Беллері для участі у відкритті сесії нового складу Європарламенту в Страсбурзі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Беллері, який має подвійне грецьке та албанське громадянство, минулого місяця пройшов до Європарламенту у складі партії з Греції, представляючи керівну консервативну партію "Нова демократія".

У заяві тюремного департаменту йдеться, що експосадовцю надали відпустку з 15 по 20 липня.

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Він повинен залишатися на зв'язку з поліцією та повернутися, щоб відбути решту свого дворічного тюремного ув'язнення.

Як відомо, Греція вимагала від Албанії відпустити Белері, вважаючи звинувачення проти нього надуманими, та погрожувала Тирані проблемами з євроінтеграцією.

Наприкінці червня албанський апеляційний суд залишив у силі вирок про дворічне ув'язнення для обраного мера грецької меншини.

Таким чином, він відмовився змінити вирок суду першої інстанції, винесений у березні 51-річному Беллері, який був ув'язнений за звинуваченням у підкупі виборців на муніципальних виборах минулого року.

Нещодавно Албанія позбавила Беллері посади мера після його ув'язнення.