Майже 80% демократів схвалюють кандидатуру Гарріс, якби Байден не йшов на вибори

Майже 80% демократів у США схвалили би обрання кандидаткою на президентських виборах віцепрезидентки Камали Гарріс, якби чинний президент Джо Байден вирішив не балотуватися.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це свідчить опитування Economist/YouGov, результати якого опублікували 18 липня.

Дослідження показало, що 79% підтримали би кандидатуру Гарріс як кандидатки від Демократичної партії, якби Джо Байден вирішив не брати участі у перегонах.

28% вважають, що Гарріс має кращі шанси перемогти Дональда Трампа, аніж Байден. 32% думають, що їхні шанси рівнозначні, а 24% – що її шанси на перемогу гірші, аніж Байдена.

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45% опитаних демократів вважають, що Байдену варто зняти кандидатуру, щоби від Демократичної партії балотувався інший кандидат, тоді як протилежної думки – 41%.

Серед тих, які за зняття кандидатури Байдена, 68% аргументують це сумнівами щодо його здоров’я та когнітивних функцій через поважний вік, і 23% – сумнівами у його шансах перемогти Трампа.

Опитування проводилося серед 1582 осіб протягом 13-16 липня, можлива похибка складає 3,1 процентного пункта.

Перед цим Politico повідомляло, що закрита соціологія демократів показала провальні результати Байдена.

За інформацією The Washington Post, лідери демократів у Палаті представників і Сенаті під час приватних зустрічей з Байденом сказали йому, що його балотування ставить під загрозу здатність партії контролювати обидві палати Конгресу в наступному році.

Сам Байден неодноразово запевняв, що не планує відмовлятися від участі в кампанії. Проте в одному з останніх коментарів він допустив зняття з виборів у разі проблеми зі здоров’ям.