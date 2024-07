Король Британии Чарльз ІІІ принял Зеленского

Король Великобритании Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Бленгеймском дворце, на полях саммита Европейского политического сообщества.

Об этом сообщили в официальном X (Twitter) британской королевской семьи, пишет "Европейская правда".

Вечером 18 июля пресс-служба королевской семьи опубликовала фото встречи Чарльза III с Зеленским.

Today The King received the President of Ukraine @ZelenskyyUa following the European Political Community meeting at Blenheim Palace.



The gathering saw 46 European leaders discuss a range of international challenges, opportunities and our common values.



🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/hpOsYDSM4j

Реклама: