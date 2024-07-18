Укр Рус Eng

Король Британии Чарльз ІІІ принял Зеленского

Новости — Четверг, 18 июля 2024, 20:37 — Мария Емец

Король Великобритании Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Бленгеймском дворце, на полях саммита Европейского политического сообщества.

Об этом сообщили в официальном X (Twitter) британской королевской семьи, пишет "Европейская правда".

Вечером 18 июля пресс-служба королевской семьи опубликовала фото встречи Чарльза III с Зеленским.

"Сегодня Король принял президента Украины Владимира Зеленского после встречи Европейского политического сообщества в Бленгеймском дворце", – отметили в подписи.

Напомним, 17 июля Король Великобритании Чарльз III произнес речь с программой деятельности нового лейбористского правительства, где была упомянута и Украина.

Король отметил, что правительство "продолжит оказывать полную поддержку Украине и ее народу, а также будет стремиться играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО".

Первая встреча Зеленского с новым премьером Великобритании Киром Стармером состоялась на полях саммита НАТО в Вашингтоне на прошлой неделе.

Министр иностранных дел нового правительства Великобритании Дэвид Лемми в интервью "ЕвроПравде" в Вашингтоне подтвердил, что утвержденные предыдущим правительством консерваторов планы поддержки Украины, в частности относительно объемов финансирования, остаются в силе.

Также он сказал, что в правительстве думают над запросом Украины о разрешении применять крылатые ракеты Storm Shadow вглубь территории России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Зеленский
Реклама: