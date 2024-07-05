Глава МЗС Молдови не виключив нового видворення російських дипломатів

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой не виключив нового видворення російських дипломатів з посольства у Кишиневі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву молдовського міністра наводить Deschide.

За його словами, нове видворення може відбутись, якщо Москва продовжить діяти всупереч національним інтересам Молдови.

"Якщо дії, що завдають шкоди національним інтересам Молдови, триватимуть, як це було у випадку з організацією так званих виборів на лівому березі Дністра, незважаючи на чітку позицію молдовської влади, цей захід (видворення – Ред.), безумовно, залишиться в силі", – зазначив Попшой.

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Однак, за його словами, необхідно усвідомлювати, що існує перспектива взаємності, і Молдова "ризикує опинитися в ситуації, коли наша дипломатична місія не зможе функціонувати".

"Ми повинні мати збалансований підхід. З одного боку, у нас є наша національна безпека, про яку ми повинні дбати, а з іншого боку, ми повинні дбати про наших громадян у діаспорі, про наші інтереси. Це складний баланс, але ми повинні мати розсудливість, щоб його підтримувати", – сказав Попшой.

Нагадаємо, влітку минулого року Молдова оголосила про рішення вислати 45 співробітників російського посольства у Кишиневі.

Це відбулося після публікації розслідування, в ході якого журналісти нарахували на даху посольства РФ у Кишиневі 28 антен і тарілок, які російські спецслужби використовують для стеження за владою Молдови.

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