У ЄС кажуть, що скоро отримають 1,4 млрд євро доходів від росактивів на зброю Україні

Європейський Союз очікує, що в найближчі тижні Європейський фонд миру отримає перший транш у 1,4 мільярда євро із заморожених російських активів, яку спрямують на військові закупівлі для України.

Про це журналістам розповів високопосадовець ЄС на умовах анонімності, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника журналістів, ЄС очікує "в найближчі два тижні" отримання 1,4 мільярда євро, які будуть переказані до Європейського мирного фонду.

"Наші пріоритети – боєприпаси, ППО і закупівлі в самій Україні (в українських виробників)", – додав він.

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Джерело також очікує, що на прийдешньому засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС, що відбудеться в понеділок, 22 липня, міністри "багатьох країн попросять Угорщину зняти вето", яким вона блокує раніше схвалені для Європейського мирного фонду 6,2 мільярда євро.

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель раніше підтверджував, що за рахунок росактивів Європейський фонд миру отримає в липні 1,4 мільярда євро, а до кінця року – ще 1 мільярд євро.

Використання цього фонду та надзвичайних прибутків від оподаткування заморожених активів Росії в ЄС схвалили попри опір Угорщини минулого місяця.