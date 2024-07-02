Ле Пен не планує входити в ультраправий уряд Франції

Де-факто лідерка "Національного об’єднання" Франції Марін Ле Пен заявила, що не планує ставати частиною нового уряду, який після виборів потенційно можуть сформувати ультраправі.

Про це Ле Пен сказала у вівторок в ефірі France Inter, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи намагатиметься "Національне об'єднання" сформувати уряд, якщо не отримає більшості в Національній асамблеї, Ле Пен заявила, що більшість буде необхідною.

"Очевидно, що ми не можемо погодитися йти в уряд, якщо ми не можемо діяти. Ми хочемо керувати", – сказала вона.

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Ле Пен також заявила, що сама не планує входити в уряд, і не буде ставати спікеркою Національних зборів. "Я буду на чолі групи депутатів", – сказала Ле Пен.

"Нацоб’єднання" планує висунути кандидатом у прем’єри чинного лідера партії, 28-річного Жордана Барделлу. А сама Ле Пен має амбіцію балотуватись у президенти. Вона зазначила, що сподівається на президентські вибори "якнайшвидше".

"Якщо він (Макрон) вирішить піти у відставку, ми з великим ентузіазмом вступимо в цю президентську битву", – заявила Марін Ле Пен.

За результатами першого туру дострокових парламентських виборів у Франції, який відбувся 30 червня, переконливе лідерство отримала ультраправа партія "Національне об’єднання".

Це робить абсолютно реалістичним сценарій, за яким ультраправі здобудуть абсолютну більшість, отримавши тим самим уряд Франції.

Про те, що такий сценарій означає для України і чи залишилися шанси уникнути його, читайте у статті Помилка Макрона, перемога "друзів Путіна": чи може Франція уникнути влади ультраправих.