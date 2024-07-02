Ле Пен не планирует входить в ультраправое правительство Франции

Де-факто лидер "Национального объединения" Франции Марин Ле Пен заявила, что не планирует становиться частью нового правительства, которое после выборов потенциально могут сформировать ультраправые.

Об этом Ле Пен сказала во вторник в эфире France Inter, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, будет ли "Национальное объединение" пытаться сформировать правительство, если не получит большинства в Национальной ассамблее, Ле Пен заявила, что большинство будет необходимым.

"Очевидно, что мы не можем согласиться идти в правительство, если мы не можем действовать. Мы хотим управлять", – сказала она.

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Ле Пен также заявила, что сама не планирует входить в правительство, и не будет становиться спикером Национального собрания. "Я буду во главе группы депутатов", – сказала Ле Пен.

"Нацобъединение" планирует выдвинуть кандидатом в премьеры действующего лидера партии, 28-летнего Жордана Барделлу. А у самой Ле Пен есть амбиции баллотироваться в президенты. Она отметила, что надеется на президентские выборы "как можно скорее".

"Если он (Макрон) решит уйти в отставку, мы с большим энтузиазмом вступим в эту президентскую битву", – заявила Марин Ле Пен.

По результатам первого тура досрочных парламентских выборов во Франции, который состоялся 30 июня, убедительное лидерство получила ультраправая партия "Национальное объединение".

Это делает абсолютно реалистичным сценарий, по которому ультраправые получат абсолютное большинство, получив тем самым правительство Франции.

О том, что такой сценарий означает для Украины и остались ли шансы избежать его, читайте в статье Ошибка Макрона, победа "друзей Путина": может ли Франция избежать власти ультраправых.