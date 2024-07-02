У Франції понад 180 кандидатів знімуться з виборів, щоб зупинити ультраправих

У вівторок опоненти "Національного об'єднання" у Франції посилили спроби відсторонити ультраправу партію від влади – майже дві сотні кандидатів заявили, що відмовляться від участі у другому турі виборів, щоб уникнути розколу голосів виборців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

За оцінками місцевих ЗМІ, на які посилається агентство, понад 180 кандидатів підтвердили, що не братимуть участі у недільному другому турі виборів до 577-місного національного парламенту Франції.

Інші мають час до 18:00 за Парижем, щоб ухвалити аналогічне рішення.

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За даними Le Monde, 127 лівих кандидатів та 76 союзників Макрона вийшли з другого туру перегонів.

"Національне об'єднання" Марін Ле Пен вийшло на перше місце у першому турі голосування в неділю. Центристський табір Емманюеля Макрона опинився на третьому місці, а на другому – лівий "Новий народний фронт".

Водночас далеко не очевидно, що "Національне об'єднання" зможе отримати 289 місць, необхідних для більшості, а зняття їхніх опонентів з виборів може ще більше віддалити таку перспективу для ультраправих.

За підрахунками соціологів, у першому турі "Національне об'єднання" могло отримати десь 250-300 мандатів. Але це було до тактичного зняття кандидатур і міжпартійних закликів до виборців підтримати того кандидата, який мав найкращі шанси на перемогу над місцевим суперником "Національного об'єднання".

"Матч ще не закінчився. Ми повинні мобілізувати всі наші сили", – прокоментувала представниця соціалістів, мер Парижа Анн Ідальго.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

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