Во Франции более 180 кандидатов снимутся с выборов, чтобы остановить ультраправых

Во вторник оппоненты "Национального объединения" во Франции усилили попытки отстранить ультраправую партию от власти – почти две сотни кандидатов заявили, что откажутся от участия во втором туре выборов, чтобы избежать раскола голосов избирателей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

По оценкам местных СМИ, на которые ссылается агентство, более 180 кандидатов подтвердили, что не будут участвовать в воскресном втором туре выборов в 577-местный национальный парламент Франции.

У других есть время до 18:00 по Парижу, чтобы принять аналогичное решение.

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По данным Le Monde, 127 левых кандидатов и 76 союзников Макрона вышли из второго тура гонки.

"Национальное объединение" Марин Ле Пен вышло на первое место в первом туре голосования в воскресенье. Центристский лагерь Эмманюэля Макрона оказался на третьем месте, а на втором – левый "Новый народный фронт".

В то же время далеко не очевидно, что "Национальное объединение" сможет получить 289 мест, необходимых для большинства, а снятие их оппонентов с выборов может еще больше отдалить такую перспективу для ультраправых.

По подсчетам социологов, в первом туре "Национальное объединение" могло получить где-то 250-300 мандатов. Но это было до тактического снятия кандидатур и межпартийных призывов к избирателям поддержать того кандидата, который имел лучшие шансы на победу над местным соперником "Национального объединения".

"Матч еще не закончился. Мы должны мобилизовать все наши силы", – прокомментировала представительница социалистов, мэр Парижа Анн Идальго.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.

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