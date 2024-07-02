В эстонской Нарве регулярно выявляют попытки контрабанды в РФ подсанкционных товаров

Эстонские сотрудники таможни в Нарве ежедневно выявляют случаи, когда путешествующие в Россию пытаются скрыто провезти с собой запрещенные товары и евро наличными.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Главный инспектор отдела таможни в Нарве Татьяна Забалуева рассказала, что ситуация с очередями в направлении РФ нормализовалась, однако таможенники ежедневно обнаруживают у путешественников в Россию запрещенные к провозу вещи, в том числе товары двойного назначения.

"Мы ежедневно обнаруживаем такие товары под одеждой. Люди придумывают что угодно – их прячут в багаже, декларируют не тем, чем они являются", – отметила она.

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В четырех случаях за последнее время изъяли компоненты оружия, которые не задекларировали.

Забалуева рассказала, что чаще всего из ЕС в Россию пытаются незаконно провезти евро наличными, дорогие брендовые вещи и элитные вина, также автозапчасти. По ее словам, на КПП есть служебные собаки, которые обучены находить не только наркотические вещества, но и спрятанные деньги.

Если у таможенников не возникает сомнений, что нарушение совершено из-за незнания и непонимания процедур, ситуация решается только предупреждением. Если же путешественник явно пытался скрыть перевозку определенных вещей, возможно открытие уголовного производства.

Напомним, в конце июня в течение нескольких дней на КПП в Нарве образовались огромные очереди на выезд в Россию. Эстония из-за этого даже закрывала КПП на выезд на два дня. Пограничники объяснили ситуацию слишком медленной работой российской стороны.

После того некоторое время были очереди и на двух других, автомобильных пунктах пересечения границы. Время ожидания могло составлять от нескольких дней до даже 5 дней.