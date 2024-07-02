У Гельсінкі хочуть прокласти велодоріжку над поверхнею моря

У Гельсінкі планують побудувати 200-метрову велосипедну доріжку, яка буде проходити над поверхнею моря.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.

Унікальна конструкція стане частиною нової велосипедної доріжки Мунккініємі і дасть змогу велосипедистам об'їжджати пагорб на вулиці Сеурасаарентіє.

фото: Helsingin kaupunki / Ramboll

Інженер і керівник проєкту велодоріжки Мунккініємі Теппо Пасанен, який спеціалізується на транспорті, розповів, що поїздки пагорбами зменшують бажання використовувати велосипеди.

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"Приклади показують, що рівніший маршрут стимулює їздити на велосипеді", – відзначив Пасанен.

Будівництво нової ділянки велодоріжки розпочнеться тільки 2026 року.

"Маршрут складено так, щоб залучити більше людей до пересування на велосипеді", – зазначив інженер.

Велодоріжка Мунккініємі буде проходити від центру Гельсінкі через район Мунккініємі до мосту Тарвонсалмі в Еспоо.

Нагадаємо, раніше "ЄП" розповідала, як у Берліні насміхались над зигзагоподібною велодоріжкою.

А у Молдові оштрафують водія дипавто, яке нахабно запаркувалось на велодоріжці.