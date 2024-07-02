У Гельсінкі хочуть прокласти велодоріжку над поверхнею моря
Новини — Вівторок, 2 липня 2024, 15:31 —
У Гельсінкі планують побудувати 200-метрову велосипедну доріжку, яка буде проходити над поверхнею моря.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив фінський телерадіомовник Yle.
Унікальна конструкція стане частиною нової велосипедної доріжки Мунккініємі і дасть змогу велосипедистам об'їжджати пагорб на вулиці Сеурасаарентіє.
Інженер і керівник проєкту велодоріжки Мунккініємі Теппо Пасанен, який спеціалізується на транспорті, розповів, що поїздки пагорбами зменшують бажання використовувати велосипеди.
"Приклади показують, що рівніший маршрут стимулює їздити на велосипеді", – відзначив Пасанен.
Будівництво нової ділянки велодоріжки розпочнеться тільки 2026 року.
"Маршрут складено так, щоб залучити більше людей до пересування на велосипеді", – зазначив інженер.
Велодоріжка Мунккініємі буде проходити від центру Гельсінкі через район Мунккініємі до мосту Тарвонсалмі в Еспоо.
Нагадаємо, раніше "ЄП" розповідала, як у Берліні насміхались над зигзагоподібною велодоріжкою.
А у Молдові оштрафують водія дипавто, яке нахабно запаркувалось на велодоріжці.