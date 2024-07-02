В Хельсинки хотят проложить велодорожку над поверхностью моря
В Хельсинки планируют построить 200-метровую велосипедную дорожку, которая будет проходить над поверхностью моря.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.
Уникальная конструкция станет частью новой велосипедной дорожки Мунккиниеми и позволит велосипедистам объезжать холм на улице Сеурасаарентие.
Инженер и руководитель проекта велодорожки Мунккиниеми Теппо Пасанен, который специализируется на транспорте, рассказал, что поездки по холмам уменьшают желание использовать велосипеды.
"Примеры показывают, что более ровный маршрут стимулирует ездить на велосипеде", – отметил Пасанен.
Строительство нового участка велодорожки начнется только в 2026 году.
"Маршрут составлен так, чтобы привлечь больше людей к передвижению на велосипеде", – отметил инженер.
Велодорожка Мунккиниеми будет проходить от центра Хельсинки через район Мунккиниеми до моста Тарвонсалми в Эспоо.
Напомним, ранее "ЕП" рассказывала, как в Берлине насмехались над зигзагообразной велодорожкой.
А в Молдове оштрафуют водителя дипавто, который нагло запарковался на велодорожке.