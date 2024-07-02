В Хельсинки хотят проложить велодорожку над поверхностью моря

В Хельсинки планируют построить 200-метровую велосипедную дорожку, которая будет проходить над поверхностью моря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Уникальная конструкция станет частью новой велосипедной дорожки Мунккиниеми и позволит велосипедистам объезжать холм на улице Сеурасаарентие.

фото: Helsingin kaupunki / Ramboll

Инженер и руководитель проекта велодорожки Мунккиниеми Теппо Пасанен, который специализируется на транспорте, рассказал, что поездки по холмам уменьшают желание использовать велосипеды.

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"Примеры показывают, что более ровный маршрут стимулирует ездить на велосипеде", – отметил Пасанен.

Строительство нового участка велодорожки начнется только в 2026 году.

"Маршрут составлен так, чтобы привлечь больше людей к передвижению на велосипеде", – отметил инженер.

Велодорожка Мунккиниеми будет проходить от центра Хельсинки через район Мунккиниеми до моста Тарвонсалми в Эспоо.

Напомним, ранее "ЕП" рассказывала, как в Берлине насмехались над зигзагообразной велодорожкой.

А в Молдове оштрафуют водителя дипавто, который нагло запарковался на велодорожке.