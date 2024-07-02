Блінкен впевнений у незмінності курсу НАТО попри успіхи ультраправих

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що траєкторія курсу НАТО не зміниться на тлі збільшення популярності ультраправих сил у Європі.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час виступу в Інституті Брукінгса у Вашингтоні.

Держсекретаря запитали, як він бачить майбутнє трансатлантичних відносин у той час, коли зростає популярність ультраправих сил та їхній потенційний вплив на життєздатність та ефективність НАТО.

Він зазначив, що за останні три з половиною роки Альянс збільшився за рахунок вступу Фінляндії та Швеції, став сильнішим, оскільки його члени виконують зобов'язання щодо виділення 2% ВВП на оборону. Блінкен також вказав на плани, які розроблені в НАТО, щоб забезпечити його належну оборону.

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"Я не бачу, щоб це змінювалось залежно від поточної політики в Європі. У нас дуже сильні союзники та сильні партнери", – зауважив Блінкен.

Держсекретар вказав на підтвердження від різних політичних партій в Європі про їхню незмінну відданість Альянсу, незалежно від того, звідки вони походять.

"Тому я впевнений, що ми продовжимо рухатись у цьому напрямі. І причина цього, знову ж таки, полягає в тому, що це явно в інтересах людей, яких ми усі маємо представляти", – резюмував він.

Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня та мають шанси отримати навіть абсолютну більшість.

Нещодавно "Національне об'єднання" видалило частину оборонної програми зі свого сайту, вилучивши розділи, які пропонували поглиблення зв'язків з Росією, припинення проєктів співпраці з Німеччиною і вихід з об'єднаного військового командування НАТО.

Його лідер Жордан Барделла запевнив, що готовий протистояти Росії, якщо він стане прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів.