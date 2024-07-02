Блинкен уверен в неизменности курса НАТО, несмотря на успехи ультраправых

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что траектория курса НАТО не изменится на фоне увеличения популярности ультраправых сил в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Госсекретаря спросили, как он видит будущее трансатлантических отношений в то время, когда растет популярность ультраправых сил и их потенциальное влияние на жизнеспособность и эффективность Альянса.

Он отметил, что за последние три с половиной года Альянс увеличился за счет вступления Финляндии и Швеции, стал сильнее, поскольку его члены выполняют обязательства по выделению 2% ВВП на оборону. Блинкен также указал на планы, которые разработаны в НАТО, чтобы обеспечить его надлежащую оборону.

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"Я не вижу, чтобы это менялось в зависимости от текущей политики в Европе. У нас очень сильные союзники и сильные партнеры", – отметил Блинкен.

Госсекретарь указал на подтверждение от различных политических партий в Европе об их неизменной преданности Альянсу, независимо от того, откуда они происходят.

"Поэтому я уверен, что мы продолжим двигаться в этом направлении. И причина, опять же, заключается в том, что это явно в интересах людей, которых мы все должны представлять", – резюмировал он.

Напомним, правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали более 33% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня и имеют шансы получить даже абсолютное большинство.

Недавно "Национальное объединение" удалило часть оборонной программы со своего сайта, изъяв разделы, которые предлагали углубление связей с Россией, прекращение проектов сотрудничества с Германией и выход из объединенного военного командования НАТО.

Его лидер Жордан Барделла заверил, что готов противостоять России, если он станет премьер-министром после досрочных парламентских выборов.