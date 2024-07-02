На півночі Німеччини загорілася корабельня, де будують розкішні яхти

У вівторок вранці на півночі Німеччини на корабельні розкішних яхт Lürssen-Kröger спалахнула пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Густа хмара диму з самого ранку видніється над містом Шахт-Аудорф поблизу Високого мосту Радер на Кільському каналі. Горить цех місцевої суднобудівної корабельні Lürssen-Kröger.

фото X OlliMaja

За даними поліції, заводський цех почав "тліти" рано вранці у вівторок. Незабаром після цього спалахнула пожежа. Що саме стало причиною загоряння, поки що незрозуміло.

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За словами представника пожежної служби, в цеху знаходиться яхта, яка також горить. Близько 200 пожежників наразі працюють над гасінням полум'я. За даними поліції, екстреним службам вдалося обмежити вогонь лише одним залом. Інші будівлі не постраждали.

Навколишні будівлі були оточені і захищені. Були спроби потрапити всередину j[охопленого вогнем залу, щоб охолодити його.

Однак від цього довелося відмовитися, оскільки будівля стала занадто нестабільною. До обіду вже обвалився дах і частина фасаду. За даними місцевих ЗМІ, неодноразово можна було почути вибухи.

Корабельня і частина Шахт-Аудорфа були евакуйовані. За даними поліції, постраждалі мешканці можуть знайти тимчасове помешкання в школі. Судноплавство на Кільському каналі, як повідомляється, не постраждало. Однак на воді перебувають кілька катерів з водометами, які готові в разі потреби надати допомогу в гасінні пожежі.

За оцінками пожежної служби та поліції, для повної ліквідації пожежі може знадобитися до ночі або навіть ще й ранок середи.

Через сильне задимлення мешканців району просять тримати вікна та двері зачиненими, а також вимкнути системи вентиляції та кондиціонування. За даними поліції, одна людина постраждала від вдихання диму.

Група корабелень Lürssen має штаб-квартиру в Бремені і спеціалізується на будівництві розкішних яхт. Згідно з інформацією компанії, на корабельні Schacht-Audorf будуються середні і великі яхти довжиною від 55 до 110 метрів, а на менших суднах проводяться роботи з переобладнання та технічного обслуговування.

Нагадаємо, напередодні на сміттєпереробному заводі у Воля-Ласка, що поблизу польського міста Лодзь, стався вибух і пожежа.