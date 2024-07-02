На севере Германии загорелась верфь, где строят роскошные яхты

Во вторник утром на севере Германии на верфи роскошных яхт Lürssen-Kröger вспыхнул пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Густое облако дыма с самого утра виднеется над городом Шахт-Аудорф вблизи Высокого моста Радер на Кильском канале. Горит цех местной судостроительной верфи Lürssen-Kröger.

фото X OlliMaja

По данным полиции, заводской цех начал "тлеть" рано утром во вторник. Вскоре после этого вспыхнул пожар. Что именно стало причиной возгорания, пока непонятно.

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По словам представителя пожарной службы, в цехе находится яхта, которая также горит. Около 200 пожарных сейчас работают над тушением пламени. По данным полиции, экстренным службам удалось ограничить огонь только одним залом. Другие здания не пострадали.

Окружающие здания были окружены и защищены. Были попытки попасть внутрь горящего зала, чтобы охладить его.

Однако от этого пришлось отказаться, поскольку здание стало слишком нестабильным. К обеду уже обвалилась крыша и часть фасада. По данным местных СМИ, неоднократно можно было услышать взрывы.

Корабельня и часть Шахт-Аудорфа были эвакуированы. По данным полиции, пострадавшие жители могут найти временное жилье в школе. Судоходство на Кильском канале, как сообщается, не пострадало. Однако на воде находятся несколько катеров с водометами, которые готовы в случае необходимости оказать помощь в тушении пожара.

По оценкам пожарной службы и полиции, для полной ликвидации пожара может потребоваться до ночи или даже еще и утро среды.

Из-за сильного задымления жителей района просят держать окна и двери закрытыми, а также выключить системы вентиляции и кондиционирования. По данным полиции, один человек пострадал от вдыхания дыма.

Группа верфей Lürssen имеет штаб-квартиру в Бремене и специализируется на строительстве роскошных яхт. Согласно информации компании, на верфи Schacht-Audorf строятся средние и большие яхты длиной от 55 до 110 метров, а на меньших судах проводятся работы по переоборудованию и техническому обслуживанию.

Напомним, накануне на мусороперерабатывающем заводе в Воля-Ласка, что вблизи польского города Лодзь, произошел взрыв и пожар.