У Німеччині поліцейський викрав 180 кг сиру під час ДТП і втратив роботу

У Німеччині поліцейський викрав близько 180 кілограмів сиру чедер з перекинутої вантажівки і через це втратив роботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Вищий адміністративний суд землі Рейнланд-Пфальц відхилив апеляцію чоловіка на звільнення.

Зазначається, що поліцейський працював у дорожній поліції і повинен був забезпечити охорону місця аварії під час операції. Він під'їхав на поліцейському автобусі до пошкодженого контейнера вантажівки і попросив співробітника евакуатора передати йому кілька упаковок сиру. Загалом він викрав дев'ять упаковок сиру, кожна вагою 20 кілограмів і вартістю 554 євро.

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"Обвинувачений приніс деякі з упаковок в офіс", – йдеться у матеріалах справи. Можна припустити, що частину він також залишив для себе і своїх друзів та родичів. У своєму зверненні поліцейський заявив, що сир практично нічого не вартий і що він хотів врятувати його від знищення. Також він запевнив, що сам взагалі не їсть сир чедер.

Суд подивився на це інакше: чоловік скоїв крадіжку під час виконання службових обов'язків у формі і з табельною зброєю. "Своєю поведінкою підсудний завдав великої шкоди репутації поліції країни", – йдеться у вироку.

Не має значення, що сир мав невелику вартість, обов'язок офіцера – запобігти крадіжці, додали судді.

Нагадаємо, в австрійському Відні викликав ажіотаж правоохоронець, який на Різдво патрулював у шоломі з літерою "Z", через що столичній поліції довелося давати пояснення.

А торік у березні суд німецького міста Вісбаден ухвалив рішення оштрафувати на 1500 євро чоловіка, який ходив на роботу у футболці з символом російської агресії – літерою Z.