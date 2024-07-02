В Германии полицейский украл 180 кг сыра во время ДТП и потерял работу

В Германии полицейский похитил около 180 килограммов сыра чеддер из опрокинутого грузовика и из-за этого потерял работу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Высший административный суд земли Рейнланд-Пфальц отклонил апелляцию мужчины на увольнение.

Отмечается, что полицейский работал в дорожной полиции и должен был обеспечить охрану места аварии во время операции. Он подъехал на полицейском автобусе к поврежденному контейнеру грузовика и попросил сотрудника эвакуатора передать ему несколько упаковок сыра. В общей сложности он похитил девять упаковок сыра, каждая весом 20 килограммов и стоимостью 554 евро.

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"Обвиняемый принес некоторые из упаковок в офис", – говорится в материалах дела. Можно предположить, что часть он также оставил для себя и своих друзей и родственников. В своем обращении полицейский заявил, что сыр практически ничего не стоит и что он хотел спасти его от уничтожения. Также он заверил, что сам вообще не ест сыр чеддер.

Суд посмотрел на это иначе: мужчина совершил кражу при исполнении служебных обязанностей в форме и с табельным оружием. "Своим поведением подсудимый нанес большой ущерб репутации полиции страны", – говорится в приговоре.

Не имеет значения, что сыр имел небольшую стоимость, обязанность офицера – предотвратить кражу, добавили судьи.

Напомним, в австрийской Вене вызвал ажиотаж полицейский, который на Рождество патрулировал в шлеме с буквой "Z", из-за чего столичной полиции пришлось давать объяснения.

А в марте прошлого года суд немецкого города Висбаден принял решение оштрафовать на 1500 евро мужчину, который ходил на работу в футболке с символом российской агрессии – буквой Z.