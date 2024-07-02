Туск закликав до об'єднання проєвропейські сили після успіху ультраправих у Франції

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що для протистояння зростанню популярності ультраправих сил проєвропейські політики повинні діяти рішуче у вирішенні питань, що турбують пересічних виборців, зокрема, щодо нелегальної міграції.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Варшаві, повідомляє Reuters.

За його словами, парламентські вибори у Франції, де ультраправе "Національне об’єднання" перемогло у першому турі, – не єдиний критичний момент.

Він вказав, що "у багатьох місцях" можна спостерігати зростання популярності сил, які "не приховують свого євроскептичного ставлення".

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"Ось чому так важливо, щоб помірковані, розумні, проєвропейські сили... знайшли переконливі відповіді на те, що стало важливим для простих людей – ефективна боротьба з нелегальною міграцією, безпека, більша економічна стійкість, посилення промислової координації", – зазначив Туск.

Напередодні польський прем'єр виступив із застереженням після перемоги ультраправого "Національного об’єднання" у першому турі парламентських виборів у Франції.

Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня та мають шанси отримати навіть абсолютну більшість.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

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