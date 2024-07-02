Туск закликав до об'єднання проєвропейські сили після успіху ультраправих у Франції
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що для протистояння зростанню популярності ультраправих сил проєвропейські політики повинні діяти рішуче у вирішенні питань, що турбують пересічних виборців, зокрема, щодо нелегальної міграції.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Варшаві, повідомляє Reuters.
За його словами, парламентські вибори у Франції, де ультраправе "Національне об’єднання" перемогло у першому турі, – не єдиний критичний момент.
Він вказав, що "у багатьох місцях" можна спостерігати зростання популярності сил, які "не приховують свого євроскептичного ставлення".
"Ось чому так важливо, щоб помірковані, розумні, проєвропейські сили... знайшли переконливі відповіді на те, що стало важливим для простих людей – ефективна боротьба з нелегальною міграцією, безпека, більша економічна стійкість, посилення промислової координації", – зазначив Туск.
Напередодні польський прем'єр виступив із застереженням після перемоги ультраправого "Національного об’єднання" у першому турі парламентських виборів у Франції.
Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня та мають шанси отримати навіть абсолютну більшість.
Президент Франції Емманюель Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.
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