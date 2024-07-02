Туск призвал к единству проевропейские силы после успеха ультраправых во Франции
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что для противостояния росту популярности ультраправых сил проевропейские политики должны действовать решительно в решении вопросов, беспокоящих рядовых избирателей, в частности, относительно нелегальной миграции.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Варшаве, сообщает Reuters.
По его словам, парламентские выборы во Франции, где ультраправое "Национальное объединение" победило в первом туре, – не единственный критический момент.
Он указал, что "во многих местах" можно наблюдать рост популярности сил, которые "не скрывают своего евроскептического отношения".
"Вот почему так важно, чтобы умеренные, умные, проевропейские силы... нашли убедительные ответы на то, что стало важным для простых людей – эффективная борьба с нелегальной миграцией, безопасность, большая экономическая устойчивость, усиление промышленной координации", – отметил Туск.
Накануне польский премьер выступил с предостережением после победы ультраправого "Национального объединения" в первом туре парламентских выборов во Франции.
Напомним, правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали более 33% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня и имеют шансы получить даже абсолютное большинство.
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.
Читайте подробно на эту тему: Ошибка Макрона, победа "друзей Путина": может ли Франция избежать власти ультраправых.