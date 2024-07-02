Туск призвал к единству проевропейские силы после успеха ультраправых во Франции

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что для противостояния росту популярности ультраправых сил проевропейские политики должны действовать решительно в решении вопросов, беспокоящих рядовых избирателей, в частности, относительно нелегальной миграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Варшаве, сообщает Reuters.

По его словам, парламентские выборы во Франции, где ультраправое "Национальное объединение" победило в первом туре, – не единственный критический момент.

Он указал, что "во многих местах" можно наблюдать рост популярности сил, которые "не скрывают своего евроскептического отношения".

Реклама:

"Вот почему так важно, чтобы умеренные, умные, проевропейские силы... нашли убедительные ответы на то, что стало важным для простых людей – эффективная борьба с нелегальной миграцией, безопасность, большая экономическая устойчивость, усиление промышленной координации", – отметил Туск.

Накануне польский премьер выступил с предостережением после победы ультраправого "Национального объединения" в первом туре парламентских выборов во Франции.

Напомним, правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали более 33% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня и имеют шансы получить даже абсолютное большинство.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к "демократическому единению" во втором туре, чтобы противостоять ультраправым.

Читайте подробно на эту тему: Ошибка Макрона, победа "друзей Путина": может ли Франция избежать власти ультраправых.