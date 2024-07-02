ЗМІ: На Україну на саміті НАТО чекають "хороші новини" щодо ППО

Очікується, що Україна отримає "хороші новини" в своєму прагненні отримати більше систем протиповітряної оборони на саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня.

Про це заявив у вівторок високопоставлений представник Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми сподіваємося, що зможемо встигнути до саміту і зробити деякі нові оголошення щодо протиповітряної оборони", – сказав посадовець на умовах анонімності.

"Ви чули, що українці прагнуть отримати додаткові Patriot або подібні системи. І я думаю, що у нас будуть додаткові хороші новини для них на цьому фронті", – зазначив він.

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Посадовець не надав жодних інших подробиць.

Українські урядовці вже кілька місяців закликають партнерів надати більше систем протиповітряної оборони для захисту від частих ракетних і безпілотних атак з боку російських військ.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив у вівторок, що Сполучені Штати незабаром оголосять про надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на суму 2,3 мільярда доларів, яка включатиме протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для систем ППО Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.