Більшість населення в державах-союзниках позитивно ставляться до НАТО

Опитування, проведене серед населення 13 країн-членів НАТО, показало, що приблизно 6 з 10 респондентів позитивно ставляться до Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать дані опитування Pew Research Center, оприлюднені 2 липня.

Опитування оприлюднене напередодні саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня у складний для Альянсу період. 32 країни-члени НАТО коригують свої довгострокові плани і стратегії, щоб протистояти більш агресивній Росії і реагувати на потребу України в постійній підтримці проти вторгнення російських військ.

Тим часом, прагнення переобратися на посаду президента США Дональда Трампа, який давно і різко висловлюється про союзників по НАТО і захоплюється Путіним, викликає у деяких членів НАТО занепокоєння щодо майбутньої прихильності найпотужнішої військової та економічної сили Альянсу.

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Підтримка НАТО серед 13 опитаних країн досягла піку в 91% в Польщі, за нею йдуть 75% в Нідерландах і 72% в Швеції – найновішому члені Альянсу.

Лише 37% дорослого населення Греції заявили, що підтримують НАТО, що є найнижчим відсотком серед опитаних країн, тоді як 59% дорослого населення заявили, що негативно ставляться до Альянсу.

Опитування показало, що 63% людей в Канаді ставляться до НАТО позитивно, 66% у Великій Британії, 64% в Німеччині, 63% в Угорщині, 60% в Італії, 54% у Франції, 45% в Іспанії і 42% в Туреччині. Показник для Туреччини свідчить про майже подвійне зростання підтримки НАТО з часу проведення такого опитування в країні в 2019 році.

Раніше Pew оприлюднив результати опитування в США, які свідчать про підтримку НАТО на рівні 58%. Опитування проводилось з початку січня до середини травня.

Також соціологи з'ясували, що довіра до президента України з боку населення низки країн Європи і США в порівнянні з минулим роком знизилась.

Крім того, майже чверть американців вважають, що США не надають Україні достатньо військової допомоги – ця частка зросла у порівнянні з листопадом минулого року.