Большинство населения в государствах-союзниках положительно относятся к НАТО

Опрос, проведенный среди населения 13 стран-членов НАТО, показал, что примерно 6 из 10 респондентов положительно относятся к Альянсу.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center, обнародованные 2 июля.

Опрос обнародован накануне саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля в сложный для Альянса период. 32 страны-члена НАТО корректируют свои долгосрочные планы и стратегии, чтобы противостоять более агрессивной России и реагировать на потребность Украины в постоянной поддержке против вторжения российских войск.

Между тем, стремление переизбраться на пост президента США Дональда Трампа, который давно и резко высказывается о союзниках по НАТО и восхищается Путиным, вызывает у некоторых членов НАТО беспокойство относительно будущей приверженности самой мощной военной и экономической силы Альянса.

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Поддержка НАТО среди 13 опрошенных стран достигла пика в 91% в Польше, за ней следуют 75% в Нидерландах и 72% в Швеции – самом новом члене Альянса.

Лишь 37% взрослого населения Греции заявили, что поддерживают НАТО, что является самым низким процентом среди опрошенных стран, тогда как 59% взрослого населения заявили, что негативно относятся к Альянсу.

Опрос показал, что 63% людей в Канаде относятся к НАТО положительно, 66% в Великобритании, 64% в Германии, 63% в Венгрии, 60% в Италии, 54% во Франции, 45% в Испании и 42% в Турции. Показатель для Турции свидетельствует о почти двойном росте поддержки НАТО со времени проведения такого опроса в стране в 2019 году.

Ранее Pew обнародовал результаты опроса в США, которые свидетельствуют о поддержке НАТО на уровне 58%. Опрос проводился с начала января до середины мая.

Также социологи выяснили, что доверие к президенту Украины со стороны населения ряда стран Европы и США по сравнению с прошлым годом снизилось.

Кроме того, почти четверть американцев считают, что США не предоставляют Украине достаточно военной помощи – эта доля выросла по сравнению с ноябрем прошлого года.