У Норвегії готують вікові обмеження для користування соцмережами

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре анонсував запровадження вікових обмежень на користування соцмережами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Цієї осені уряд встановить абсолютний віковий ценз для користування соціальними мережами. Чи буде це 13, 14 або 15 років, ще не визначено

Вікове обмеження має суворо дотримуватися за допомогою електронної ідентифікації, яка гарантує, що користувач дотримується вікового цензу. Але може знадобитися час, щоб з'ясувати, яка платформа буде використовуватися.

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Контент, орієнтований на дітей та молодь, повинен регулюватися більш суворо, включаючи рекламу. Це також стосується функцій, що викликають звикання, таких як автовідтворення та алгоритми рекомендацій.

Стьоре описує це як битву цінностей – битву проти алгоритмів, які відправляють дітей і молодь у нескінченну серію відеокліпів, і які також можуть піддавати їх враженням, від яких, на його думку, їх слід було б уберегти.

Прем’єр визнає, що від рішення уряду цієї осені до створення технологічної платформи для вікового контролю може пройти більше часу, і каже, що уряд уважно стежить за цим процесом в ЄС та інших країнах.

"Я не маю наміру миритися з тим, що, оскільки ми не маємо всіх технологічних відповідей, ми повинні просто сказати, що це так, як воно є. Зрештою, у нас є закон, який говорить, що агресивний маркетинг щодо дітей не є законним.

Але я бачу, що 9– і 10-річних дітей агресивно переслідує реклама на екранах, яку вони самі не обирали", – каже він.

Раніше дослідження одного з норвезьких відомств від 2022 року засвідчило, що соцмережами у Норвегії користується майже половина 9-річних дітей, а серед 10-річних ця частка сягає вже 56% – попри те, що формально дітям не дозволяється заводити свої облікові записи до 13 років.