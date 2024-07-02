В Норвегии готовят возрастные ограничения для пользования соцсетями

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре анонсировал введение возрастных ограничений на пользование соцсетями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Этой осенью правительство установит абсолютный возрастной ценз для пользования социальными сетями. Будет ли это 13, 14 или 15 лет, еще не определено

Возрастное ограничение должно строго соблюдаться с помощью электронной идентификации, которая гарантирует, что пользователь придерживается возрастного ценза. Но может потребоваться время, чтобы выяснить, какая платформа будет использоваться.

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Контент, ориентированный на детей и молодежь, должен регулироваться более строго, включая рекламу. Это также касается функций, вызывающих привыкание, таких как автовоспроизведение и алгоритмы рекомендаций.

Стьоре описывает это как битву ценностей – битву против алгоритмов, которые отправляют детей и молодежь в бесконечную серию видеоклипов, и которые также могут подвергать их впечатлениям, от которых, по его мнению, их следовало бы уберечь.

Премьер признает, что от решения правительства этой осенью до создания технологической платформы для возрастного контроля может пройти больше времени, и говорит, что правительство внимательно следит за этим процессом в ЕС и других странах.

"Я не намерен мириться с тем, что, поскольку мы не имеем всех технологических ответов, мы должны просто сказать, что это так, как оно есть. В конце концов, у нас есть закон, который говорит, что агрессивный маркетинг в отношении детей не является законным.

Но я вижу, что 9– и 10-летних детей агрессивно преследует реклама на экранах, которую они сами не выбирали", – говорит он.

Ранее исследование одного из норвежских ведомств от 2022 года показало, что соцсетями в Норвегии пользуется почти половина 9-летних детей, а среди 10-летних эта доля достигает уже 56% – несмотря на то, что формально детям не разрешается заводить свои учетные записи до 13 лет.