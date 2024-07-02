Лукашенко может отпустить на свободу тяжелобольных оппонентов своего режима

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что вскоре на свободу могут выйти некоторые оппоненты его режима.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает государственное агентство Беларуси "Белта".

"Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные (как о них пишут) наши, которые не успели убежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали, крышевали страну в 2020 году", – сказал Лукашенко.

По его словам, это действительно тяжелобольные люди преимущественно с раковыми заболеваниями.

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"Мы по-человечески подходим и относимся ко всем", – заявил Лукашенко.

По состоянию на конец мая, по данным правозащитного центра "Весна", известно о более 90 политзаключенных, состояние здоровья которых тяжелое. Также за решеткой находятся 65 политзаключенных старше 60 лет, многие из которых имеют серьезные проблемы со здоровьем.

По состоянию на 2 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 1409 человек.

Весной Лукашенко намекнул, что белорусские службы могут надавить на белорусов-оппонентов режима, выехавших за границу, мерами против их родственников внутри страны.