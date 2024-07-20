Зеленський провів телефонну розмову із Трампом
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, та натякнув на можливість зустрічі.
Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своєму X (Twitter).
Зеленський розповів, що мав телефонну розмову з Трампом і привітав його з номінацією від Республіканської партії.
Говорив із Дональдом Трампом. Привітав його з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі.
Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й…Реклама:– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024
"Засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі. Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави", – зазначив президент.
Він продовжив, що Україна завжди буде вдячною США за допомогу у зміцненні обороноздатності, тому що війна триває і далі.
"Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим", – написав Зеленський.
Водночас він не зазначив, коли така потенційна зустріч може відбутися.
Напередодні у п'ятницю Зеленський заявив, що взаємодія з Дональдом Трампом у разі його переобрання на посаду президента США буде "важкою роботою".
У той же час Трамп на з'їзді республіканців у Мілуокі знову пообіцяв завершити загарбницьку війну РФ проти України.