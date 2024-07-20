Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, и намекнул на возможность встречи.

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X (Twitter).

Зеленский рассказал, что имел телефонный разговор с Трампом и поздравил его с номинацией от Республиканской партии.

Говорив із Дональдом Трампом. Привітав його з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі.



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"Осудил ужасное покушение в Пенсильвании. Пожелал сил и абсолютной безопасности в дальнейшем. Я отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства", – отметил президент.

Он продолжил, что Украина всегда будет благодарна США за помощь в укреплении обороноспособности, потому что война продолжается и дальше.

"Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным", – написал Зеленский.

В то же время он не отметил, когда такая потенциальная встреча может состояться.

Накануне в пятницу Зеленский заявил, что взаимодействие с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на пост президента США будет "тяжелой работой".

В то же время Трамп на съезде республиканцев в Милуоки снова пообещал завершить захватническую войну РФ против Украины.