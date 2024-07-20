Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, и намекнул на возможность встречи.
Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X (Twitter).
Зеленский рассказал, что имел телефонный разговор с Трампом и поздравил его с номинацией от Республиканской партии.
Говорив із Дональдом Трампом. Привітав його з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі.
Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й…Реклама:– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2024
"Осудил ужасное покушение в Пенсильвании. Пожелал сил и абсолютной безопасности в дальнейшем. Я отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства", – отметил президент.
Он продолжил, что Украина всегда будет благодарна США за помощь в укреплении обороноспособности, потому что война продолжается и дальше.
"Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным", – написал Зеленский.
В то же время он не отметил, когда такая потенциальная встреча может состояться.
Накануне в пятницу Зеленский заявил, что взаимодействие с Дональдом Трампом в случае его переизбрания на пост президента США будет "тяжелой работой".
В то же время Трамп на съезде республиканцев в Милуоки снова пообещал завершить захватническую войну РФ против Украины.