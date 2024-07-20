Переважна більшість громадян Грузії вважає головним ворогом Росію

Більшість громадян Грузії вважають головним ворогом своєї країни Росію, причому в порівнянні з попередніми роками цей показник зріс.

Про це свідчать результати дослідження "Кавказький барометр 2024" Кавказького дослідницького ресурсного центру (CRRC), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

В опитуванні CRRC Росію головним ворогом Грузії назвали 69% респондентів, тоді як в аналогічному дослідженні 2021 року таких було 66%; у 2019 році – 49%; у 2017-му – 40%; а у 2012 році – 35%.

За останні 12 років кількість тих, хто вважає, що у Грузії немає ворогів, не змінилася – це 4%.

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У Сполучених Штатах ворога Грузії бачать 4% респондентів, а в Туреччині – 2%. У дослідженні 2012 року обидві ці країни набирали по 3%.

На питання, яка країна наразі є головним другом Грузії, більшість респондентів обрали США (24%), Азербайджан (8%) та Україну (7%). По 4% вказали на Туреччину та Німеччину; Росію назвали тільки 2%. Понад чверть респондентів (26%) вважає, що друзів у Грузії немає.

Опитування відбувалось із 16 квітня до 13 травня в усіх регіонах Грузії, крім окупованих територій, та охопило 1509 людей.

"Кавказький барометр" – щорічне дослідження соціально-економічних проблем і політичних поглядів, що здійснюється Кавказьким дослідницьким ресурсним центром (CRRC) у Вірменії та Грузії.

Результати опубліковані в той момент, коли партія влади "Грузинська мрія" поступово зближується з Росією – зокрема нібито планує відновити дипломатичні відносини, а також переймає риторику Москви стосовно війни в Україні та Заходу.

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