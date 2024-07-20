Протести у французькому порту через водосховище: є затримані й постраждалі

У французькому порту Ла-Рошель у суботу, 20 січня, сталось зіткнення між правоохоронцями та протестувальниками проти використання водосховищ для забезпечення сільськогосподарських угідь водою для поливу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Близько 4000 протестувальників зібралися перед будівлею компанії Soufflet Negoce, що належить французькій кооперативній групі InVivo і займається торгівлею зерном, після чого вирушили маршем через місто.

Фото: Reuters

Демонстранти почали бити вітрини, після чого втрутилась поліція. Вона застосувала сльозогінний газ, залучила водомети і підкріплення для розгону маршу.

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У результаті поліцейський і п'ятеро протестувальників отримали поранення, правоохоронці заарештували щонайменше сімох людей.

Фото: Reuters

"Деякі радикальні, крайні ліві учасники напали на власність і влаштували безчинства в супермаркеті. Важко побачити зв'язок із захистом навколишнього середовища", – прокоментував міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

Посухи у Франції посилили напруженість стосовно використання водних ресурсів. Критики кажуть, що будівництво великих водосховищ для зрошення сільськогосподарських угідь є марнотратною практикою, з якої користаються тільки великі ферми.

У березні минулого року насильство спалахнуло під час іншого протесту проти сільськогосподарських водосховищ у Сен-Соліне на заході Франції.