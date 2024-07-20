Протесты во французском порту из-за водохранилища: есть задержанные и пострадавшие

Во французском порту Ла-Рошель в субботу, 20 января, произошло столкновение между правоохранителями и протестующими против использования водохранилищ для обеспечения сельскохозяйственных угодий водой для полива.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Около 4000 протестующих собрались перед зданием компании Soufflet Negoce, принадлежащей французской кооперативной группе InVivo и занимающейся торговлей зерном, после чего отправились маршем через город.

ФОТО: REUTERS

Демонстранты начали бить витрины, после чего вмешалась полиция. Она применила слезоточивый газ, привлекла водометы и подкрепление для разгона марша.

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В результате полицейский и пятеро протестующих получили ранения, правоохранители арестовали по меньшей мере семь человек.

ФОТО: REUTERS

"Некоторые радикальные, крайне левые участники напали на собственность и устроили бесчинства в супермаркете. Трудно увидеть связь с защитой окружающей среды", – прокомментировал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Засухи во Франции усилили напряженность в отношении использования водных ресурсов. Критики говорят, что строительство крупных водохранилищ для орошения сельскохозяйственных угодий является расточительной практикой, которой пользуются только крупные фермы.

В марте прошлого года насилие вспыхнуло во время другого протеста против сельскохозяйственных водохранилищ в Сен-Солине на западе Франции.