Спикер Джонсон рассказал, как Трамп может закончить войну в Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон уверен, что Дональд Трамп сможет завершить войну в Украине, если станет президентом.

Об этом Джонсон сказал в интервью телеканалу ABC News, сообщает "Европейская правда".

У спикера спросили о плане Трампа, который он неоднократно упоминал, по завершению войны РФ против Украины за 24 часа.

В ответ он сказал, что "абсолютно уверен" в том, что Трамп положит конец войне, поскольку "будет демонстрировать силу".

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"Мы поддерживаем мир через силу. За три с половиной года правления администрации Байдена этого не было. Все было с точностью до наоборот", – сказал Джонсон.

Напомним, в пятницу Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после которого снова заявил, что хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров и "принести мир".

А Зеленский сообщил, что они с Трампом договорились во время личной встречи обсудить, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно длительным.