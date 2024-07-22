Глава Секретной службы США признала свой провал из-за покушения на Трампа

Директор Секретной службы США Кимберли Читл, чье ведомство обеспечивает охрану первых лиц государства, взяла ответственность за провал, который сделал возможным покушение на экс-президента США Дональда Трампа 13 июля.

Об этом она сказала во время показаний в Комитете по надзору Палаты представителей США, пишет "Европейская правда".

В своем вступительном слове Читл назвала покушение на Трампа "наиболее значительным оперативным провалом Секретной службы за последние десятилетия".

Чиновница отказалась обсуждать детали расследования реакции подведомственной ей службы на события 13 июля.

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Она подтвердила, что здание, из которого стреляли в Трампа, было "за пределами периметра безопасности", а также заявила, что для защиты экс-президента США "было задействовано достаточное количество агентов" Секретной службы.

На вопрос, почему охрана Трампа не сработала в день покушения, Читл сказала, что "берет на себя ответственность за эту трагедию". Она, однако, заявила, что считает себя "лучшим человеком, который может возглавить Секретную службу в это время".

Резонансное покушение на Дональда Трампа вызвало в США опасения относительно возможного всплеска насилия и привело к расследованиям служб безопасности, которые обеспечивали охрану политика.

После этого стало известно, что США получили разведывательную информацию якобы о подготовке Ираном покушения на Трампа.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.