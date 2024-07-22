Азербайджан висловив протест рішенню ЄС про надання військової допомоги Вірменії

Міністерство закордонних справ Азербайджану обурилось рішенням Ради ЄС про надання допомоги на підтримку Збройних сил Вірменії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник МЗС країни Айхан Гаджизаде, повідомляє АЗЕРТАДЖ.

МЗС Азербайджану висловило "категоричний протест" проти цього рішення Ради Євросоюзу та очікує надання прозорої інформації про допомогу Вірменії.

За словами представника відомства, рішення Євросоюзу є "дуже неправильним й небезпечним кроком", а також слугує ескалації напруженості в регіоні.

Реклама:

Він назвав такі дії ЄС "явно односторонніми та упередженими", а також такими, що "демонструють політику створення розділових ліній" в регіоні.

"Згадана військова допомога й заклики до збільшення такої допомоги в майбутньому слугуватимуть зміцненню військового потенціалу Вірменії, яка... не відмовляється від зазіхань на нашу територіальну цілісність, а також її деструктивної діяльності в регіоні", – заявив Гаджизаде.

Речник МЗС додав, що ЄС "повинен покласти край" подібним крокам, які "сприяють політиці озброєння й мілітаризації в регіоні, та зрозуміти, що альтернативи миру і співпраці в регіоні немає".

"В іншому разі Євросоюз розділить відповідальність за будь-яку можливу провокацію Вірменії, спрямовану на порушення стабільності", – зазначив Гаджизаде.

У понеділок, 22 липня, Рада ЄС ухвалила рішення про надання допомоги на підтримку Збройних сил Вірменії на суму 10 мільйонів євро.

Минулого тижня посли Європейського Союзу дали "зелене світло" початку діалогу про безвіз з Вірменією та вперше в історії погодили виділення військової допомоги країні з Європейського фонду миру.

Раніше рішення про виділення коштів Вірменії в рамках Європейського фонду миру, за даними ЗМІ, блокувала Угорщина.

Це рішення Ради ЄС є важливим з огляду на поступові наміри Вірменії зблизитись з Євросоюзом та віддалитись від Росії.