Азербайджан выразил протест решению ЕС о предоставлении военной помощи Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана возмутилось решением Совета ЕС о предоставлении помощи в поддержку Вооруженных сил Армении.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель МИД страны Айхан Гаджизаде, сообщает АЗЕРТАДЖ.

МИД Азербайджана выразил "категорический протест" против этого решения Совета Евросоюза и ожидает предоставления прозрачной информации о помощи Армении.

По словам представителя ведомства, решение Евросоюза является "очень неправильным и опасным шагом", а также служит эскалации напряженности в регионе.

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Он назвал такие действия ЕС "явно односторонними и предвзятыми", а также такими, которые "демонстрируют политику создания разделительных линий" в регионе.

"Упомянутая военная помощь и призывы к увеличению такой помощи в будущем будут служить укреплению военного потенциала Армении, которая... не отказывается от посягательств на нашу территориальную целостность, а также ее деструктивной деятельности в регионе", – заявил Гаджизаде.

Спикер МИД добавил, что ЕС "должен положить конец" подобным шагам, которые "способствуют политике вооружения и милитаризации в регионе, и понять, что альтернативы миру и сотрудничеству в регионе нет".

"В противном случае Евросоюз разделит ответственность за любую возможную провокацию Армении, направленную на нарушение стабильности", – отметил Гаджизаде.

В понедельник, 22 июля, Совет ЕС принял решение о предоставлении помощи на поддержку Вооруженных сил Армении на сумму 10 миллионов евро.

Напомним, на прошлой неделе послы Европейского Союза на встрече дали "зеленый свет" началу диалога о безвизе с Арменией и впервые в истории согласовали выделение военной помощи стране из Европейского фонда мира.

Ранее решение о выделении помощи Армении в рамках Европейского фонда мира, по данным СМИ, блокировала Венгрия.

Это решение Совета ЕС является важным, учитывая постепенные намерения Армении сблизиться с Евросоюзом и отдалиться от России.