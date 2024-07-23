Макрон написав лист Байдену, який вийшов з президентських перегонів

Президент Франції Емманюель Макрон високо оцінив "мужність" і "почуття обов'язку" свого американського колеги Джо Байдена, який оголосив про вихід з передвиборчих перегонів.

Про це йдеться в листі Макрона до Байдена, який наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

У листі французький президент закликав до збереження "духу партнерства" між двома країнами і після наступних президентських виборів.

"Я ціную мужність, дух відповідальності і почуття обов'язку, які привели вас до цього рішення. У той час, коли ми щойно разом відзначили 80-ту річницю Дня висадки, я сподіваюся, що цей дух партнерства між двома берегами Атлантики і надалі буде рушійною силою історичних відносин між нашими країнами", – написав Макрон у листі Байдену.

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81-річний Байден оголосив у неділю, що виходить з президентських перегонів у США. Він підтримав кандидатуру віцепрезидента Камали Гарріс як претендента від Демократичної партії на посаду президента.

Останні опитування у США показують, що рейтинги кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа і Камали Гарріс, яка може стати кандидаткою від демократів, практично однакові.

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