Опитування поки не показують явної переваги Трампа чи Камали Гарріс на виборах у США

Останні опитування у США показують, що рейтинг кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа і Камали Гарріс, яка може стати кандидаткою від демократів, практично однакові.

Про це свідчить аналіз CNN, повідомляє "Європейська правда".

Телеканал проаналізував дані шести останніх непартійних національних опитувань виборців у США, де респондентам ставили питання про голосування за Камалу Гарріс і Трампа на виборах 2024 року.

Результати показують, що в середньому за шістьма останніми опитуваннями Трамп має 48% підтримки, тоді як Гарріс – 47%.

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Усі опитування відбулись після невдалих для Джо Байдена президентських дебатів наприкінці червня, і лише одне – опитування CBS/YouGov – після замаху на Трампа 13 липня.

Напередодні президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Гарріс заявила, що готова змагатися за посаду президента США.

Про те, як вихід Байдена із президентської гонки може допомогти демократам на виборах, читайте у статті "ЄвроПравди" або дивіться відео.