Макрон написал письмо Байдену, который вышел из президентской гонки

Президент Франции Эмманюэль Макрон высоко оценил "мужество" и "чувство долга" своего американского коллеги Джо Байдена, который объявил о выходе из предвыборной гонки.

Об этом говорится в письме Макрона к Байдену, которое приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

В письме французский президент призвал к сохранению "духа партнерства" между двумя странами и после следующих президентских выборов.

"Я ценю мужество, дух ответственности и чувство долга, которые привели вас к этому решению. В то время, когда мы только что вместе отметили 80-ю годовщину Дня высадки, я надеюсь, что этот дух партнерства между двумя берегами Атлантики и в дальнейшем будет движущей силой исторических отношений между нашими странами", – написал Макрон в письме Байдену.

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81-летний Байден объявил в воскресенье, что выходит из президентской гонки в США. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис как претендента от Демократической партии на пост президента.

Последние опросы в США показывают, что рейтинги кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и Камалы Харрис, которая может стать кандидатом от демократов, практически одинаковы.

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