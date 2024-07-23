США розповіли, коли в Міноборони Вірменії почне роботу їхній постійний представник

Сполучені Штати заявили, що, призначаючи представника своєї армії в Міністерстві оборони Вірменії, Вашингтон має намір підтримати Єреван у вдосконаленні управління сферою безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Армения".

У посольстві США у Вірменії заявили, що вибір цивільного радника вже зробили, і він почне роботу у 2024 році.

"Програма глобальної оборонної реформи Держдепартаменту США підтримує держави-партнери по всьому світу в побудові більш стійких, ефективних і підзвітних інститутів безпеки шляхом надання консультативної підтримки стратегічного рівня", – сказали в посольстві, посилаючись на заяву заступника держсекретаря США Езри Зея.

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Відповідаючи на запитання, які функції матиме представник армії США в Міноборони Вірменії, у посольстві зазначили, що ні американська армія, ні Пентагон не фінансують цивільного консультанта.

"Фінансування надається Державним департаментом, і консультант надасть допомогу в зміцненні оборонних інститутів Вірменії", – уточнили в дипломатичному представництві США.

Посольство додало, що консультант працюватиме у Вірменії, маючи регулярні робочі контакти з посольством та Міністерством оборони Сполучених Штатів.

Раніше заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Узра Зея підтвердила, що США направлять постійного представника до Міністерства оборони Вірменії.

Нещодавно з вуст керівництва Вірменії почали лунати заяви про вихід з ОДКБ, який де-юре ще не стався, а де-факто вже відбувся. "ЄвроПравда" писала про це у статті.

Крім того, кілька місяців тому у Вірменії почали дуже обережно говорити про курс на можливе членство у ЄС.