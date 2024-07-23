США рассказали, когда в Минобороны Армении начнет работу их постоянный представитель

Соединенные Штаты заявили, что, назначая представителя своей армии в Министерстве обороны Армении, Вашингтон намерен поддержать Ереван в совершенствовании управления сферой безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Армения".

В посольстве США в Армении заявили, что выбор гражданского советника уже произведен, и он приступит к работе в 2024 году.

"Программа глобальной оборонной реформы Госдепартамента США поддерживает государства-партнеры по всему миру в построении более устойчивых, эффективных и подотчетных институтов безопасности путем предоставления консультативной поддержки стратегического уровня", – сказали в посольстве, ссылаясь на заявление заместителя госсекретаря США Эзры Зея.

Реклама:

Отвечая на вопрос, какие функции будут возложены на представителя армии США в Минобороны Армении, в посольстве отметили, что ни американская армия, ни Пентагон не финансируют гражданского консультанта.

"Финансирование предоставляется Государственным департаментом, и консультант окажет помощь в укреплении оборонных институтов Армении", – уточнили в дипломатическом представительстве США.

Посольство добавило, что консультант будет работать в Армении, имея регулярные рабочие контакты с посольством и Министерством обороны Соединенных Штатов.

Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Узра Зея подтвердила, что США направят постоянного представителя в Министерство обороны Армении.

Недавно из уст руководства Армении начали звучать заявления о выходе из ОДКБ, который де-юре еще не произошел, а де-факто уже состоялся. "ЕвроПравда" писала об этом в статье.

Кроме того, несколько месяцев назад в Армении начали очень осторожно говорить о курсе на возможное членство в ЕС.