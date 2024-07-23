У Німеччині погодили механізм захисту Конституційного суду від впливу ультраправих

Основні політичні партії Німеччини погодили поправку до конституції, яка, за їхнім задумом, захистить Федеральний конституційний суд країни від політичного впливу правих екстремістських сил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Соціал-демократична партія, "Зелені" та Вільна демократична партія, які входять до урядової коаліції, заручилися підтримкою консервативної опозиції в Бундестазі, щоб закріпити в конституції правила, що регулюють діяльність Конституційного суду Німеччини.

Згідно з ними, будуть закріплені термін перебування на посаді судді Конституційного суду (не більше 12 років), віковий ценз для суддів (не старші 68 років) та обмеження загальної кількості суддів (16).

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Наразі судді найвищого суду Німеччини також мають 12-річний термін повноважень і не можуть бути переобрані з метою збереження незалежності органу.

Поправка також передбачає, що будь-які майбутні зміни до правил Конституційного суду Німеччини потребуватимуть підтримки двох третин законодавців, а не простої більшості, як зараз. Нинішні пропозиції також мають закріпити дві треті обох палат німецького парламенту.

"Сьогодні хороший день для конституційного порядку та демократичної культури в нашій країні", – прокоментував міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн.

Під час розробки поправок німецькі депутати спирались на досвід сусідньої Польщі, де колишня партія влади "Право і справедливість" у межах судової реформи навмисно паралізувала роботу Конституційного трибуналу (суду).

Також вони мали на меті зменшити вплив ультраправих партій на кшталт "Альтернативи для Німеччини", яка й далі залишається однією з найпопулярніших у країні.