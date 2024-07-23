В Германии согласовали механизм защиты Конституционного суда от влияния ультраправых

Основные политические партии Германии согласовали поправку к конституции, которая, по их замыслу, защитит Федеральный конституционный суд страны от политического влияния правых экстремистских сил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Социал-демократическая партия, "Зеленые" и Свободная демократическая партия, которые входят в правительственную коалицию, заручились поддержкой консервативной оппозиции в Бундестаге, чтобы закрепить в конституции правила, регулирующие деятельность Конституционного суда Германии.

Согласно им, будут закреплены срок пребывания в должности судьи Конституционного суда (не более 12 лет), возрастной ценз для судей (не старше 68 лет) и ограничение общего количества судей (16).

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Сейчас судьи высшего суда Германии также имеют 12-летний срок полномочий и не могут быть переизбраны с целью сохранения независимости органа.

Поправка также предусматривает, что любые будущие изменения в правила Конституционного суда Германии потребуют поддержки двух третей законодателей, а не простого большинства, как сейчас. Нынешние предложения также должны закрепить две трети обеих палат немецкого парламента.

"Сегодня хороший день для конституционного порядка и демократической культуры в нашей стране", – прокомментировал министр юстиции Германии Марко Бушманн.

При разработке поправок немецкие депутаты опирались на опыт соседней Польши, где бывшая партия власти "Право и справедливость" в рамках судебной реформы намеренно парализовала работу Конституционного трибунала (суда).

Также они имели целью уменьшить влияние ультраправых партий вроде "Альтернативы для Германии", которая и дальше остается одной из самых популярных в стране.