Поляки найбільше довіряють Дуді, спікеру Сейму та меру Варшави

Найбільшим рівнем довіри в Польщі серед громадян користуються президент Анджей Дуда, спікер Сейму Шимон Головня та мер Варшави Рафал Тшасковський.

Про це свідчать дані липневого опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

Згідно з опитуванням, перше місце у списку політиків, яким найбільше довіряють поляки, посідає президент Анджей Дуда. Йому наразі довіряють 49% респондентів, а не довіряє – 41%.

Друге місце в рейтингу посів спікер Сейму, лідер партії "Польща 2050" Шимон Головня, якому довіряють 48% респондентів і не довіряють 36%. За даними CBOS, нинішні рейтинги Головні "є найнижчими з листопада 2023 року, тобто приблизно з того часу, як він став спікером Сейму".

Реклама:

На третьому місці – мер Варшави, віцепрезидент партії "Громадянська платформа" Рафал Тшасковський. Йому довіряють 45% поляків, а не довіряють – 37%.

Далі у рейтингу CBOS розташувались віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (довіряють 44%, не довіряє 31%); прем’єр Дональд Туск (довіряє 41%, не довіряють 47%); віцеспікер Сейму, лідер ультраправої "Конфедерації" Кшиштоф Босак та міністр закордонних справ Радослав Сікорський (довіряють 39%, не довіряють 33% і 34% відповідно).

У рейтингу недовіри перше місце посів президент "Права і справедливості" Ярослав Качинський, якому не довіряють 55% респондентів, за ним – колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (не довіряє 51%).

Новий рейтинг довіри опублікували на тлі підготовки Польщі до президентських виборів у 2025 році, на яких чинний президент Анджей Дуда балотуватись не зможе. Нинішня влада міркує про висування кандидатом у президенти чинного мера Варшави Рафала Тшасковського.

Читайте, хто може очолити Польщу після Анджея Дуди.