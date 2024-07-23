Поляки больше всего доверяют Дуде, спикеру Сейма и мэру Варшавы

Наибольшим уровнем доверия в Польше среди граждан пользуются президент Анджей Дуда, спикер Сейма Шимон Головня и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Об этом свидетельствуют данные июльского опроса польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

Согласно опросу, первое место в списке политиков, которым больше всего доверяют поляки, занимает президент Анджей Дуда. Ему сейчас доверяют 49% респондентов, а не доверяет – 41%.

Второе место в рейтинге занял спикер Сейма, лидер партии "Польша 2050" Шимон Головня, которому доверяют 48% респондентов и не доверяют 36%. По данным CBOS, нынешние рейтинги Головни "являются самыми низкими с ноября 2023 года, то есть примерно с того времени, как он стал спикером Сейма".

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На третьем месте – мэр Варшавы, вице-президент партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский. Ему доверяют 45% поляков, а не доверяют – 37%.

Далее в рейтинге CBOS расположились вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (доверяют 44%, не доверяет 31%); премьер Дональд Туск (доверяет 41%, не доверяют 47%); вице-спикер Сейма, лидер ультраправой "Конфедерации" Кшиштоф Босак и министр иностранных дел Радослав Сикорский (доверяют 39%, не доверяют 33% и 34% соответственно).

В рейтинге недоверия первое место занял президент "Права и справедливости" Ярослав Качиньский, которому не доверяют 55% респондентов, за ним – бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (не доверяет 51%).

Новый рейтинг доверия опубликовали на фоне подготовки Польши к президентским выборам в 2025 году, на которых действующий президент Анджей Дуда баллотироваться не сможет. Нынешняя власть размышляет о выдвижении кандидатом в президенты действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

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