Міністр уряду Туска назвав "найсильнішого кандидата" в президенти Польщі

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк заявив, що вважає найперспективнішим кандидатом у президенти на виборах 2025 року чинного мера Варшави Рафала Тшасковського.

Про це Семоняк заявив в етері Radio Zet, повідомляє "Європейська правда".

На думку нещодавно призначеного голови польського МВС, Тшасковський стане офіційним кандидатом на президентських виборах у Польщі від партії "Громадянська платформа".

"Я думаю, що це найсильніший кандидат. У 2020 році (на виборах президента Польщі. – Ред.) він показав відмінний результат, чудову кампанію, нещодавно виграв вибори мера Варшави", – пояснив свою думку Семоняк.

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Він додав, що мер Варшави має "неймовірно сильну позицію" в польській політиці, а на його заслуги вказував і чинний прем'єр-міністр Дональд Туск.

"Наразі, на мою думку, Рафал Тшасковський – особливо після виборів до органів місцевого самоврядування – не має тут конкуренції", – підкреслив польський урядовець.

Чинний президент Польщі Анджей Дуда, номінований колишньою партією влади "Право і справедливість", перебуває на посаді два терміни і не зможе брати участь у прийдешніх виборах.

У нього напружені відносини з польським прем’єром Туском від "Громадянської платформи", який повернувся до влади після перемоги опозиції на парламентських виборах восени 2023 року.

Одне з нещодавніх соцопитувань показало погіршення оцінки роботи президента Польщі.